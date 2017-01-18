За безопасностью проследят

Уже завтра православные ямальцы будут отмечать Крещение

В этом году совершить крещенский обряд купания жители округа смогут во всех муниципалитетах. К 19 января специалисты подготовят 30 купелей на 24 водоемах округа. По данным окружного управления МЧС, в этом году в праздник погода побалует ямальцев, поэтому спасатели ожидают большего числа желающих окунуться в крещенскую купель. Сотрудники МЧС напоминают, что к ней необходимо идти в нескользкой обуви, находиться в проруби можно не более одной минуты. А после купания обязательно растереть тело полотенцем и выпить горячего чая.

Фото из архива редакции.