Четыре года работ и миллионы инвестиций

Аэропорт «Рощино» открыт после реконструкции

Международный аэропорт «Рощино» запущен в эксплуатацию после реконструкции. Сегодня состоялось торжественное открытие обновленной воздушной гавани. Строительство, начатое в 2012 году, велось за счет софинансирования Ямала и Тюменской области. Благодаря значительному увеличению пропускной способности и модернизации аэровокзального комплекса, пассажиропоток внутри региона вырастет вдвое, а на международных направлениях в четыре раза.

Расширены зоны ожидания, зоны пограничного и таможенного контроля, увеличено количество стоек регистрации, организована отдельная трансферная зона для транзитных пассажиров, посадка пассажиров в самолет организована через пять телескопических трапов. На прилегающей территории оборудованы парковки, стала удобной и подъездная дорога к аэропорту.

Аэропорт оборудован новыми системами спутниковой навигации и допущен к приему 23 типов воздушных судов и всех типов вертолетов.

В 2016 году закончено оснащение периметра аэродрома техническими средствами безопасности, системами периметровой охраны СОКОЛ и видеонаблюдения ТРАССИР. В зонах обработки багажа и предполетного досмотра пассажиров установлено новое досмотровое оборудование. Техническое оснащение позволяет повысить уровень безопасности.

По итогам 2016 года маршрутная сеть аэропорта «Рощино» насчитывает 49 регулярных и чартерных направлений, из них 11 международных и 38 внутренних. Рейсы выполняет 71 авиакомпания, 20 из которых осуществляют рейсы на регулярной основе.

В 2017 году планируется открытие целого ряда новых рейсов по различным направлениям.

Фото пресс-службы правительства ЯНАО.