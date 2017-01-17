Убили за 33 тысячи

Стали известны подробности резонансного преступления

В следственном отделе Ноябрьска раскрыли подробности убийства 60-летнего владельца продуктового магазина, расположенного в торговом центре «Арктика». Выяснилось, что сумма, из-за которой злоумышленники расправились с предпринимателем, едва превысила 30 тысяч рублей. При этом, по версии следствия, похитители рассчитывали на более крупный куш, зная, что выручку магазина бизнесмен забирает самостоятельно.

Вообще, преступление соучастники планировали несколько месяцев, следили за предпринимателем и изучали его распорядок дня. В итоге 12 января менеджер соседнего магазина попросила своего коллегу подвезти ее до гаражного кооператива «Пелей», где их уже поджидали двое приятелей женщины. Мужчины насильно вывезли бизнесмена в лес. Там, завладев деньгами, злоумышленники забили свою жертву железным прутом, засыпали труп снегом и скрылись.

Сейчас двое подозреваемых заключены под стражу. А их сообщница, так как у нее есть на иждивении ребенок, находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.