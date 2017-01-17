В соцзащиту за компенсацией

Пенсионеры могут подавать заявления

В управлении социальной защиты населения Ноябрьска начался прием заявлений от неработающих пенсионеров, желающих пройти курс оздоровления в этом году. Раз в три года данная категория граждан может получить компенсацию за отдых в санатории. Сумма выплаты – 1820 рублей в сутки на человека. В прошлом году такой возможностью воспользовались 244 человека. Для того чтобы получить льготу, необходимо написать заявление и предоставить пакет документов. На данный момент это уже сделали 98 пенсионеров. А с 1 февраля записывать начнут и тех, кто задумывается об отдыхе уже в следующем году.

Добавим, рассчитывать пенсионеры могут только на возмещение расходов на отдых. Причем если ранее обратиться за компенсацией можно было в течение полугода после возвращения из санатория, то теперь на это дается только два месяца.