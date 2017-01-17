Ледяная купель и часовня

Подготовка к празднованию Крещения в Ноябрьске идёт полным ходом

На озере Ханто уже появился православный крест. Сегодня специалисты одной из управляющих компаний начнут рубить ледяную прорубь. По их словам, толщина льда на озере Ханто сейчас составляет около 65 сантиметров. И хоть это немного меньше, чем в прошлом году, но вполне достаточно для пребывания на нем большого количества людей.

Иордань в Ноябрьске делают особенную, с учетом северного климата. Прорезать ледовый слой насквозь не будут. Ради безопасности верующих просто заполнят водой прорубь глубиной около 40 сантиметров.

Кроме того, к 18 января на озере появится уменьшенная копия православного храма изо льда и снега. Для удобства горожан подъезд к озеру Ханто расчистят и организуют двустороннее движение. А на берегу оборудуют просторную автостоянку.