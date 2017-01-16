Реструктуризация в администрации

В Ноябрьске упразднили департамент экономики

Его глава Сергей Бездомников продолжит выполнять свои обязанности, но уже в должности заместителя главы администрации. Отдельным ведомством стало управление экономического развития и инвестиций. Его деятельность сосредоточится исключительно на взаимодействии с предпринимателями. Кроме того, изменилась структура Ноябрьского городского департамента по имуществу. Его также будет курировать Сергей Бездомников, и называется теперь он департаментом имущественных отношений.

Новый заместитель главы подчеркнул, что данная реструктуризация экономического блока направлена на улучшение инвестиционного климата, поскольку к 2025 году 25 процентов населения города должно быть занято в частном секторе. Также он отметил, что одна из главных задач нового ведомства – прозрачность в работе с предпринимателями. Теперь потенциальные инвесторы смогут оставлять свои заявки как по телефону, так и на сайте, или при личных встречах в Бизнес-инкубаторе.