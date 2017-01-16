Расправа ради наживы

Убит директор магазина «Арктика»

В Ноябрьске произошло дерзкое преступление. Найден убитым директор магазина «Арктика».

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ЯНАО, бизмесмен пропал еще 12 января. Вечером 60-летний предприниматель вышел из торгового центра и исчез. Обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы.

По подозрению в причастности к исчезновению мужчины уже задержаны трое подозреваемых. В их числе – коллега убитого бизнесмена, продавец соседнего магазина. Она и сообщила своим двум знакомым, что у потерпевшего имеются деньги. Злоумышленники подкараулили свою жертву на улице. Напали на него и вывезли в лес, а завладев деньгами, убили.

Тело погибшего было обнаружено в лесу неподалеку от моста через реку Нюдя-Иту-Яха. В отношении трех подозреваемых возбуждено уголовное дело.