Новые услуги в РЭО

Как проверить штрафы через терминал

Количество зарегистрированных в Ноябрьске автомобилей с каждым годом увеличивается. По данным Регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции, в 2015 году на учет поставлено 1400 автомобилей, в прошлом году – на 200 больше. Больше стало и обращений в отдел – 15 тысяч по итогам прошлого года.

В связи с ростом числа заявлений, в РЭО внедрили новые технологии. Теперь функции терминала, который раньше выполнял обязанности исключительно билетера и просто выдавал талоны электронной очереди, существенно расширились. С его помощью можно записаться на прием даже в ГИБДД другого города, оценить качество обслуживания и проверить наличие штрафов. А вот чтобы уточнить всю подноготную автомобиля, а именно наличие ограничений на продажу или ареста, все так же, по старинке, придется обращаться лично. Причем в ГИБДД рекомендуют такими мерами предосторожности не пренебрегать.