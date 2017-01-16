Спорт для всех

В Ноябрьске соберутся необычные пауэрлифтеры

В городе впервые пройдут соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 21-22 января на базе «Зенита» встретятся 39 спортсменов из 11 российских регионов. Среди почетных гостей соревнований – вице-президент Паралимпийского комитета России Лев Селезнев. Также Ноябрьск в эти дни посетит начальник управления по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Центра спортивной подготовки сборных команд России Владимир Богачев.