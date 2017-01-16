Роспотребнадзор проверил торговцев табаком

Наложены штрафы, изъята продукция

Более полумиллиона рублей штрафов наложили на ямальских реализаторов табачной продукции. По итогам прошлого года Роспотребнадзор провел около 40 проверок в этой области. Официально продажей сигарет на Ямале занимается более 900 объектов. В ходе проверок специалисты сделали 18 проб табачной продукции, нестандартных результатов выявлено не было. При этом обнаружено, что в ряде торговых точек товар продавался по цене выше максимально допустимой законом РФ. Среди нарушений также продажа сигарет несовершеннолетним и торговля табаком там, где это запрещено. В общей сложности составлено 32 протокола об административных правонарушениях. При этом с реализации были сняты почти 1,5 тысячи пачек сигарет, которые продавали с нарушением требований.