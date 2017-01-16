Аварий стало больше

Неопытные водители чаще попадают в ДТП

Такую статистику приводит Госавтоинспекция города. Так, в 2016 году водители этой категории виновниками аварий становились 14 раз, тогда как в 2015-м – 11. Пострадавших тоже стало больше 18 против 13. Кроме того, в ушедшем году авария, участником которой стал неопытный водитель, унесла человеческую жизнь.

И еще из статистики: новые водительские удостоверения выдавать стали реже. Количество подготовленных водителей, которых выпускают автошколы города, по сравнению с 2015-м снизилось в среднем на 10 процентов.