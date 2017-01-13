Почему не делают УЗИ после родов?

Этот вопрос волнует пациентов перинатального центра

Обследование нужно не всем. В перинатальном центре рассказали, почему некоторым женщинам после родов не делают УЗИ. Несколько дней назад эта тема эмоционально обсуждалась пользователями социальных сетей.

Как рассказала и. о. заместителя главврача ЦГБ по акушерству и гинекологии Людмила Игольникова, ультразвук делают лишь тем, у кого есть медицинские показания, к примеру, в случае осложнений при родах или после кесарева сечения. При этом, заверила врач, учитывают и пожелания самой женщины. Как правило, медики идут навстречу.

Однако в перинатальном центре не всегда есть техническая возможность проводить УЗИ. Врач, который занимается диагностикой, всего один, и он работает по совместительству. Поиски специалиста на полную ставку пока не увенчались успехом. А потому, в случае отсутствия доктора, женщин могут направить на ультразвук в женскую консультацию.