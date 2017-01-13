Билет на миллион

В канун Нового года некоторым россиянам улыбнулась фортуна

Купил лотерейный билет на почте и стал миллионером. Семеро россиян в результате розыгрыша новогодних тиражей стали обладателями выигрыша в размере 1 миллиона рублей. Счастливчиками оказались жители Москвы, а также Московской, Ленинградской, Иркутской, Самарской, Белгородской областей и Красноярского края. Общая сумма выигрышей по всем новогодним билетам, приобретенным в отделениях федерального почтового оператора, составила более 270 млн рублей. В Ноябрьске в канун Нового года тоже посчастливилось одному жителю города, правда, выигрыш его оказался более чем скромным – 702 рубля. А самый крупный выигрыш по лотерейным билетам, купленным в почтовых отделениях Ноябрьска за последние годы, составил 5 тысяч рублей.

Фото из архива редакции.