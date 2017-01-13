Пятница, 13-е, пугает не всех

В Ноябрьском загсе и сегодня проходила регистрация браков

Непростой день сегодня для тех, кто верит в приметы. Есть несколько разных версий, почему пятницу, 13-е, принято считать днем неприятностей. По одной – все началось еще с тамплиеров, казненных в этот день, по другой – Адам и Ева отведали запретный плод именно в этот день и были изгнаны из рая. Как было на самом деле, сейчас узнать вряд ли получится.

Боязнь пятницы, 13-го, даже считают фобией. Ею страдал, к примеру, Наполеон Бонапарт, в такие дни он воздерживался от проведения военных действий. Отто фон Бисмарк никогда не подписывал в этот день никаких договоров и соглашений. А вот у индейцев майя 13 число, напротив, считалось благоприятным днем.

К слову, в 2017 году тринадцатое число на пятницу выпадает дважды. Второй раз это случится в октябре.

При этом далеко не все жители нашего города боятся суеверий. Самые смелые, к примеру, сегодня отважились зарегистрировать брак. Правда, это была только одна пара. Работники загса – люди не суеверные, более того, статистика в некоторых случаях вовсе опровергает народные поверья. Так, сотрудники отдела выяснили, что 13 лет назад 13 мая они зарегистрировали в торжественной обстановке шесть пар, и не одна из них не развелась.