Минус 200 тысяч

Еще один горожанин совершил неудачную покупку в Интернете

На днях в полицию обратился житель Ноябрьска, который попался на уловку мошенников в Сети. Мужчина хотел приобрести лодочный мотор через некий интернет-магазин. По электронной почте согласовал все вопросы с менеджером торговой точки. Ему даже выслали договор купли-продажи. Правда, после того, как мужчина перевел 182 тысячи рублей за покупку, менеджер перестал отвечать на сообщения и звонки. А сайт магазина и вовсе пропал с просторов Интернета. По данному факту проводится доследственная проверка.