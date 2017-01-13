Для удобства горожан

Регистрационный отдел ГИБДД изменил режим работы

Ведомство адаптировало график в соответствии с потребностями горожан. Благодаря мониторингу были определены дни, в которые в отделе наблюдается наибольшее количество посетителей. И теперь по вторникам принимать заявления на регистрацию авто, замену водительских удостоверений и другие услуги будут без перерыва на обед, с половины одиннадцатого утра до семи вечера, а в четверг попасть в отдел смогут только те, кто записался на прием через портал госуслуг.

В целом режим работы выглядит следующим образом:

понедельник – выходной;

вторник – с 10.30 до 19.00, без обеда;

среда – с 8.30 до 18.15, с перерывом на обед; четверг – с 8.00 до 12.00, прием граждан, записавшихся через портал «Госуслуги»;

пятница и суббота – время приема прежнее.