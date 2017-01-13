Округ продолжит субсидировать авиаперевозки

Рейсы охватывают около 40 направлений

На Ямале стартуют продажи авиабилетов на субсидируемые маршруты. По данным руководителя окружной дирекции транспорта, торги прошли по всем социально значимым авиамаршрутам. По некоторым направлениям уже сейчас можно купить билеты на даты до конца октября.

Отметим, в целом округ финансирует шесть межрегиональных и 30 межмуниципальных маршрутов. Связь с «большой землей» обеспечивают рейсы из Ноябрьска и Надыма в Москву и Тюмень, а также из Тюмени в Тольку и Тарко-Сале. Внутри округа действует 21 регулярный рейс и 9 резервных. За 9 месяцев 2016 года на субсидируемых маршрутах перевезено около 150 тысяч человек. А пассажиропоток в целом составил около 900 тыс. человек.