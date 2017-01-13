Жёсткое воспитание

В ноябрьской семье регулярно избивали четырёхлетнего ребёнка

Сотрудника ноябрьского отдела опеки по требованию прокуратуры привлекли к дисциплинарной ответственности. Специалист вовремя не отреагировал на информацию об избиении маленького ребенка. Выяснилось, что родители четырехлетнего мальчика состояли на учете как злоупотребляющие спиртным и не исполняющие должным образом свои обязанности.

Сотрудники опеки 1 ноября прошлого года посещали семью и обнаружили у мальчика синяки и царапины на лице. Через неделю (9 ноября) ситуация повторилась. У ребенка вновь шишки на лбу, гематомы на ушах и царапины на лице. Однако, в нарушение действующего законодательства, необходимые меры для защиты мальчика приняты не были.

Сейчас прокуратура в отношении отца ребенка возбудила уголовное дело.