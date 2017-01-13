Задачи поставлены

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В администрации обсудили подготовку к Крещению

Охрана, теплые раздевалки и специальный автобусный маршрут. Ноябрьск активно готовится к празднику Крещения. Первый замглавы администрации города Александр Боткачик провел совещание с представителями городских служб. К середине следующей недели коммунальщикам предстоит расчистить подъезд к озеру Ханто и организовать стоянку для машин около места купания. Накануне и в сам праздник там будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Охраной порядка в дневное и ночное время займутся полицейские и казаки. Обеспечением света и тепла в палатках для переодеваний – энергетики. За состоянием здоровья верующих проследят спасатели. А предприятие «Пассажирские перевозки» 19 января отправит к месту купания специальный автобус. Он будет ходить каждый час. Добавим, рубить купель и устанавливать палатки начнут уже 16 января.