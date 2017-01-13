Новая строка в расчётке

Нововведения в оплате ЖКУ ждут ямальцев

С 1 января в счетах за ЖКУ у ямальцев появится новая строка. Общедомовые нужды вынесут отдельной графой. Ранее коммунальные ресурсы, которые идут на обогрев, освещение и уборку подъездов, жильцы оплачивали по показаниям общедомовых счетчиков. То есть весь перерасход равномерно распределяли на всех собственников. Теперь эти расходы будут рассчитывать по нормативам. Если показатели превышены, перерасход ляжет не на плечи жильцов, а на управляющую компанию. По данным пресс-службы окружного правительства, нормативы разрабатываются индивидуально для каждого муниципалитета и типа дома.