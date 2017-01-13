Сменили адрес

УЗИ-диагностика переехала в другое здание

Отделение УЗИ ноябрьской больницы сменило адрес. Теперь диагностику будут проводить в бывшем роддоме. 20 лет ультразвуковые исследования проводили в здании через дорогу от больничного городка, на улице Республики. Это было неудобно многим пациентам да и самим врачам. В новогодние каникулы специалисты отделения переехали. Теперь УЗИ-диагностика находится на ул. Республики, 17, на 1 этаже здания старого роддома.

Отделение проводит 30 видов различных обследований, и каждый месяц его посещают около 10 тысяч человек. Здесь более просторные кабинеты и коридоры, а кроме того, установлены два новых современных аппарата УЗИ. В отделении сменились номера телефонов, и, по заверению специалистов, в ближайшее время они будут опубликованы на сайте ЦГБ.