Из-за стола – в колонию

Дружеская встреча закончилась потасовкой

Суд Ноябрьска вынес свое решение и отправил бывших друзей в колонию. Поводом для разбирательства стала потасовка, произошедшая среди горожан после распития спиртного. Участники – двое приятелей и их общая знакомая. В какой-то момент между ними начался конфликт, который перерос в драку. Участвовали в ней все. В итоге один из мужчин получил тяжкий вред здоровью. Его приятельница ближайшие два года проведет в колонии, а третий участник и вовсе осужден на 5 лет.