Недвижимость дешевеет

Особенно большие квартиры

Цены на недвижимость в Ноябрьске продолжают снижаться. По данным аналитического центра SRG, стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире в нашем городе во втором полугодии 2016-го упала с 55 до 50 тысяч рублей. Если же сравнивать начало и конец года, то снижение цены за квадратный метр и вовсе составило около 10 тысяч рублей. При этом 2- и 3-комнатные квартиры упали в цене заметнее, чем однокомнатные.

Эксперты отмечают, снижение цен на недвижимость в минувшем году – общая тенденция всех российских городов. Так, в Москве спад по итогам года составил 8,5%, в Санкт-Петербурге – 3,5. Меньше всего подешевели квартиры в Казани и Уфе – всего на 1 процент.