Больше двадцати лет на двоих

В Муравленко осуждены участники наркобизнеса

По данным прокуратуры, на территории города действовала группировка из пяти человек, которые наладили схему по сбыту синтетических наркотиков. Подельники общались через мессенджер под вымышленными именами. В общей сложности им удалось сбыть более килограмма наркотических веществ. Один из осужденных принимал заказы от потенциальных клиентов и контролировал поступление денег. За свою деятельность он получил 11 лет колонии. Его напарнику дали на несколько месяцев меньше. Он занимался закладкой товара в тайники. Остальные участники преступной группы были осуждены еще в прошлом году.