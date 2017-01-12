В аэропорту «Рощино» завершается реконструкция

Воздушная гавань начнёт работать в полную силу

Уже на следующей неделе полноценную работу после длительной реконструкции возобновит тюменский аэропорт «Рощино». Там, к слову, базируется региональная авиакомпания «Ямал». Официальное открытие аэропорта запланировано на 16 января. Предполагается, что участие в торжественном мероприятии примут министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. При финансовой поддержке именно нашего региона проходила глобальная реконструкция аэровокзала. Здесь построили новый терминал, который значительно больше старого здания. В частности, в два раза увеличено количество стоек регистрации. По плану время обслуживания рейса сократится и займет не более 50 минут. Пропускная способность аэропорта увеличится с 250 до 600 человек в час, что позволит «Рощино» принимать 5 млн пассажиров в год.

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