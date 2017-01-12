40 ножевых

Житель города пытался расправиться с бывшей супругой

Обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса предъявлено жителю Ноябрьска. Мужчина пытался жестоко расправиться с бывшей супругой и угрожал убийством соседке. Это произошло в прошлом году.

Обвиняемый пришел в гости к экс-возлюбленной с целью возобновить отношения. В ходе общения между бывшими супругами возник конфликт, и тогда мужчина взялся за нож. Он нанес порядка сорока ножевых ранений. Все это произошло на глазах у соседки, которая сначала пыталась остановить мужчину, а затем едва спаслась сама.

В ходе следствия установлено, что в момент совершения преступления обвиняемый прекрасно осознавал, что делает. Следственным комитетом уже окончено расследование уголовного дела, материалы переданы в суд. Мужчина понесет ответственность сразу по двум статьям.

Что касается его бывшей супруги, то ей вовремя была оказана медпомощь. Женщина осталась жива.