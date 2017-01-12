В ямальской школе карантин по гепатиту

Заболели ученики и преподаватель

Случаи заболевания гепатитом А в Новом Уренгое зарегистрированы впервые за последние пять лет. Об этом сообщили в городской администрации. Заболевших четверо – ученики и преподаватель новоуренгойской гимназии. Учреждение закрыто на карантин до конца недели. С 11 января педагоги и школьники начали сдавать кровь на анализ, в итоге выявлено еще пять человек с подозрением на вирусный гепатит. Сегодня лабораторные исследования продолжаются. По данным администрации Нового Уренгоя, тем, у кого результат анализа на гепатит будет отрицательным, поставят прививки.

В гимназии тем временем проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. Учебный процесс планируют возобновить в понедельник.