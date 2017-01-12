Пенсии россиян вырастут

Выплаты в текущем году проиндексируют дважды

Об этом журналистам сообщил глава Минтруда Максим Топилин. Он подчеркнул, что средства, необходимые для исполнения социальных обязательств в 2017-2018 годах, предусмотрены. Индексация страховых пенсий с февраля составит 5,4 процента, это соответствует уровню инфляции. Второй раз выплаты проиндексируют в апреле. Правда, второе повышение будет совсем небольшим – менее половины процента.

Кроме того, с 1 февраля с учетом инфляции вырастут все социальные выплаты: детские и инвалидные пособия, выплаты ветеранам войн. Максим Топилин добавил, что в текущем году, в соответствии с «майскими указами» президента, зарплаты преподавателей, соцработников и работников культуры будут также проиндексированы.