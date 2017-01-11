Сколько стоит?

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Цены на продукты после Нового года изменились

Первая декада нового года позади, и по ее итогам специалисты ямальского департамента торговли представили мониторинг цен на продукты питания. Традиционно оценивались 27 наименований, и, как оказалось, 11 из них по сравнению с последней неделей прошлого года подешевели. Цена снизилась на свинину, говядину, тушенку, молочные продукты, рыбу и яйца. Мясо дороже всего обходится жителям Ямальского района, а дешевле всего – в Губкинском. Самая дешевая мороженая рыба в Ноябрьске – 78 рублей за килограмм, правда, какой именно вид рыбы можно купить за эти деньги, специалисты не уточняют. Что касается роста цен, то гречка опять подорожала – в среднем на 70 копеек. Цена поднялась и на товары, которые пользуются большим спросом: куры, сосиски, колбасу.