Расшириться не получится

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Горжилнадзор следит за общедомовым имуществом

Жилищный надзор Ноябрьска выявил случаи незаконного захвата помещений. Так, житель одной из многоэтажек на улице Киевской оборудовал в подвале под своей квартирой сауну. О незаконном использовании общедомовой территории узнал ноябрьский горжилнадзор. Хозяину сауны было выдано предписание демонтировать оборудование и привести подвал в первоначальный вид.

Похожий случай был и по адресу: ул. 8 Марта, 10. Там, правда, лишние квадратные метры под свой офис приспособило юридическое лицо. По решению суда незаконно захваченное помещение было освобождено.

Добавим, по итогам проверок, которые городской жилищный надзор провел среди ТСЖ, выявлено более 60 нарушений, выписано штрафов на 130 тысяч рублей.