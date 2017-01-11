Скоро Крещение Господне

Начинается подготовка к одному из главных христианских праздников

Как и в прошлом году, купель в Ноябрьске оборудуют на озере Ханто. Для этого сам водоем и территорию на берегу расчистят от снега. Кроме того, там построят раздевалки и часовню. Работы начнутся уже в ближайшее время. 18 и 19 января около места для омовений будет организовано дежурство врачей, спасателей и специальной техники. 19 января в 8.30 в храме Архистратига Михаила начнется Божественная литургия. Позже от церкви Сергия Радонежского до купелей пройдет крестный ход. Там в 12.00 начнется освещение воды.

Добавим, в праздник на озеро Ханто можно будет доехать на специальном пассажирском автобусе. Он будет курсировать 19 января от школы № 6 по проспекту Мира до бывшего санатория «Озерный».