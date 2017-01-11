В зал суда онлайн

Судиться теперь можно через Интернет

Такая возможность появилась у россиян с нового года. Теперь в электронном виде можно направить иски, заявления, ходатайства и иные документы, необходимые для процесса. В ответ также можно получить копии судебных актов, извещения и вызовы на заседания. Воспользоваться нововведением можно на интернет-портале «Правосудие». Правда, для создания личного кабинета необходимо иметь специальную электронную подпись. Она создается с привлечением криптографических средств и подтверждается ФСБ России. Второе условие для регистрации – подтвержденный аккаунт в Единой системе идентификации и аутентификации. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте системы и подтвердить свои данные в любом МФЦ города. Схема непростая, но лишь на первый взгляд. В России граждан, которые соответствуют требованиям, уже 20 миллионов человек. В перспективе планируется, что «личные кабинеты» судебной системы будут полностью совмещены со страницей гражданина на портале «Госуслуги».