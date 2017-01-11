Снова эпидемия?

Врачи ждут подъёма заболеваемости в январе

В середине января в России ожидается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным ямальского управления Роспотребнадзора, с начала года в округе зарегистрировано около трех тысяч больных. В основном это взрослое население – более 40 процентов всех заболевших. Недельный эпидпорог, по данным санитарных врачей, превышен, но показатели прошлого года он пока не догнал.

Что касается заболеваний внебольничными пневмониями, то по итогам первой недели января таких случаев в округе зарегистрировано 60. Продолжают врачи и мониторинг за вирусом гриппа. И, как отмечают в Роспотребнадзоре, циркулирующие на Ямале штаммы были заранее спрогнозированы и включены в антигриппозные вакцины.