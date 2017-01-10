Проверка знаний

Ноябрьск готовится к Всероссийской олимпиаде

Уже завтра, 11 января, стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Ноябрьск тоже присоединится к ее проведению. В нашем городе ребята напишут работы по 17 предметам, причем 7 из них предполагают не только теорию, но и практику. Это физика, химия, биология, информатика, физкультура, ОБЖ и технология. Школьники будут проходить интеллектуальные испытания в течение полутора месяцев, до 22 февраля. Те, кто напишет работы лучше остальных, смогут побороться за звание самых умных на уровне страны.