Вместо тысячи сайтов

В России создают государственную информационную систему ЖКХ

Сайт ГИС ЖКХ станет аналогом портала «Госуслуги» в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он объединит в себе информацию обо всем жилом фонде страны, управляющих организациях, тарифах и системах начисления оплаты, капитальном ремонте домов и переселении граждан. Сейчас ресурс наполняют информацией. Для этого необходима совместная работа государственных органов, управляющих компаний и расчетных центров.

В полную силу портал ГИС ЖКХ должен заработать к 1 июля 2017 года. Именно с этого момента коммунальщики обязаны будут публиковать здесь все расчетки. А граждане смогут оплачивать счета онлайн, авторизовавшись на портале с помощью учетной записи на сайте госуслуг.