Пора определяться

Программа капремонтов в Ноябрьске продолжается

От собственников домов, включенных в программу капремонта, ждут активных действий. До 30 марта они должны определиться, куда перечислять взносы на ремонт – на счет регионального оператора либо конкретного дома. Также необходимо составить перечень работ по капитальному ремонту, смету расходов и определить сроки проведения. Добавим, в Ноябрьске в программу капремонтов вошли 19 жилых домов. Список адресов можно найти на сайте администрации города в разделе «События».