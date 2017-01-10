Чтобы не замерзнуть

Меры безопасности в экстремальные холода

Ямальские медики рассказывают, как спастись от обморожения. Рекомендации по профилактике переохлаждения опубликованы на сайте окружного департамента здравоохранения. В условиях сильных морозов врачи советуют одеваться «слоями». Первый слой обязательно должен быть из натуральной хлопковой ткани, следующий – шерстяной, а третий слой должен защищать от ветра и влаги. Важное правило – одежда, как и обувь, не должна сковывать движения. Перед выходом на мороз нужно поесть и снять металлические украшения, а на улице активно двигаться. Если избежать обморожения не удалось, пострадавшие участки тела необходимо закрыть теплоизоляционной повязкой, потому что слишком быстрое согревание переохлажденных конечностей вредно.

Добавим, все ямальские учреждения здравоохранения сейчас максимально готовы к оказанию помощи пострадавшим от низких температур.