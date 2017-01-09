Пострадали трое

На каникулах в городе зарегистрировано два ДТП

Обстановка на ноябрьских дорогах в праздничные дни оставалась достаточно спокойной. Начиная с 31 декабря в городе зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали люди.

В первом случае это двухгодовалая малышка. Под колеса авто девочка попала во дворе жилого дома, когда выбежала из-за припаркованного автомобиля.

Вторая авария произошла на трассе в районе Карамовского поста ДПС 8 января. «Субару-Форестер» столкнулся с «Уралом». Водитель иномарки позже объяснил, что давно находился за рулем и сильно устал. В итоге он сам и его пассажирка были доставлены в ЦГБ Ноябрьска.

Что касается правонарушений в целом, то за выходные их зарегистрировано 1113. В состоянии алкогольного опьянения задержаны шесть водителей, еще четверо отказались от медосвидетельствования.