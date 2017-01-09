Деньги за травму

Суд обязал школу заплатить ученице

За травму на уроке салехардская школа выплатила компенсацию ученице. По данным окружной прокуратуры, в апреле прошлого года восьмиклассница одной из салехардских школ во время катания на лыжах на уроке физкультуры сломала ногу. Учитель, сообщает ведомство, первую помощь подростку не оказал, но отвез ее на снегоходе на лыжную базу. Впоследствии девочке пришлось пройти серьезный курс лечения и временно перейти на домашнее обучение.

Мама подростка обратилась с жалобой в прокуратуру. А та, в свою очередь, направила иск в суд. В итоге школа перечислила пострадавшей около 84 тысяч рублей в качестве компенсации.