Пожаров больше, жертв меньше

Огнеборцы подвели итоги каникул

Новогодние каникулы выдались напряженными для ноябрьских спасателей. Шесть пожаров произошло в городе с начала года. Первый – через полчаса после наступления Нового года. На улице Багульной загорелся жилой дом. Почти два часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем. В результате происшествия у жилого дома сгорела крыша, пострадали оба этажа.

3 и 4 января огнеборцам пришлось выезжать на один и тот же адрес в микрорайоне Вынгапуровском. Там горела деревянная одноэтажка. Здание выгорело полностью, по предварительным данным, причиной стала неправильная эксплуатация печного отопления.

Кроме того, за время каникул в городе сгорели гараж, шиномонтажная мастерская и автомобиль. По данным сотрудников пожарной охраны, количество пожаров в текущие праздники по сравнению с предыдущим годом выросло с двух до шести. При этом, в отличие от 2016-го, нет ни погибших, ни пострадавших.