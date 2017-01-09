Погода подвела

Участники заезда на упряжках едва не замерзли в тундре

Большое путешествие на собачьих упряжках, запланированное на март, отложат на год. Это решение было принято в результате пробного заезда, который стартовал 2 января. По плану экстремалы должны были добраться до Нового Уренгоя, однако смогли отъехать только на 80 километров от начальной точки – поселка Ягельный. Участники экспедиции в своем дневнике пишут, что на сильном морозе подвела техника. Впереди упряжки должны были ехать снегоходы и мотобуксировщик. Их задача – пробить для собак трассу и доставить снаряжение и питание. Однако при минус 49 градусах мотобуксировщик отказался работать нормально, и снегоходы не выдержали дополнительного груза. По словам одного из участников заезда Данила Хусаинова, было принято решение не рисковать здоровьем и жизнями людей.

Путешественники планируют провести дополнительное тестирование снаряжения и попытаться совершить еще один пробный заезд. А главный маршрут, протяженностью 1,5 тысячи километров, из Нового Уренгоя до острова Шокальского, отложен на будущий год.

Фото yanaorgo.ru