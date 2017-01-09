Перерегистрация обязательна

Нововведения для многодетных семей

Многодетные семьи, претендующие на получение земельных участков, должны пройти перерегистрацию. С 2017 года делать это надо обязательно. Если семья не предоставит документы до 1 апреля, ее снимут с учета. В этот же период семьям нужно определиться, ждать предоставления земельного участка в Ноябрьске или на юге Тюменской области.

В настоящее время от граждан, имеющих трех и более детей, в городской департамент по имуществу поступило 800 заявлений. В первоочередном списке уже числятся 300 семей.

Отметим, в 2016 году свои участки получили 14 семей, а еще 15-ти выдали социальную выплату.