В аварии погибли двое

По одной из версий, причиной стал гололёд

Авария унесла жизни двоих мужчин. ДТП случилось сегодня около часа дня на 22-м километре трассы Ноябрьск – Вынгапуровский. Здесь столкнулись «Ниссан» и МАЗ. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы, трасса оцеплена, уже образовался затор из автомобилей. По одной из версий, причиной аварии мог стать гололед, и водитель инормаки, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. Подробные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе расследования, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Водитель «Ниссана» погиб на месте аварии, пассажир иномарки (известно, что он 1984 года рождения) скончался по дороге в больницу. Водитель грузовика на карете «скорой помощи» был госпитализирован в ЦГБ.

Добавим, это уже второй случай за последние несколько дней, когда ДТП уносит жизни людей. 28 декабря на объездной дороге Ноябрьска тоже столкнулись грузовик и легковушка, водитель которой скончался на месте аварии.