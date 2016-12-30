Сколько стоит оливье?

Подсчитано, кому салат обойдётся дешевле всего

Социологи подсчитали, где неизменный атрибут Нового года – салат оливье – будет стоить дешевле всего. Набор ингредиентов в каждом регионе считали одинаковый. Это 300 граммов вареной колбасы, 5 яиц, 200 граммов картофеля, по 100 граммов моркови, лука, свежего огурца и яблок, а также 150 граммов майонеза и 1 банка зеленого горошка.

Итак, второй год подряд лидерство по этой позиции удерживает Мордовия. Здесь угощение обойдется почти в 183 рубля. Главный секрет дешевизны салата в Мордовии – цены на овощи. Они в республике ниже, чем в среднем по стране. На втором месте – Калмыкия. Здесь оливье будет стоить на 5 рублей дороже. Там дешевая «варенка». Замыкает тройку Татарстан, хотя в прошлом году он не дотягивал и до пятерки субъектов по уровню цен. Заплатить за ингредиенты для салата здесь придется 196 рублей. Дороже всего оливье будет стоит жителям Чукотки. Почти в три раза больше, чем в Мордовии. На втором месте – Камчатка. На третьем – Магадан. На Ямале тарелка салата обойдется в 282 рубля. Это седьмое место с конца рейтинга. Рост цен по отношению к прошлому году составил три процента.