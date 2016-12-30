Новогодние корректировки

Будут ли перекрывать дороги и запрещать продажу алкоголя?

Правоохранительные органы Ноябрьска в новогодние и рождественские праздники переходят на усиленный режим работы. В эти дни на улицы города, кроме сотрудников патрульно-постовой службы и ДПС, выйдут добровольные дружины, войска нацгвардии и казачество.

Что касается движения на дорогах, перекрывать его никто не будет.

Также не планируется вводить запрет на продажу алкогольных напитков. Правда, действующие ограничения по времени реализации этой продукции никто не отменял даже в праздники. В ночное время отпуск алкоголя запрещен. Иначе предпринимателям грозит штраф в пределах 3 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 30 тысяч.