Чтобы праздник не обернулся несчастьем

Точки продажи пиротехники в Ноябрьске проверяет Госпожнадзор

Неспокойная пора у сотрудников Госпожнадзора в Ноябрьске. В преддверии Нового года они продолжают рейды по местам продажи пиротехники. Начались они 20 декабря и продлятся до окончания новогодних праздников. В день сотрудники Госпожнадзора посещают две-три торговые точки. Во время проверок смотрят срок годности изделий, условия хранения, наличие сопроводительных документов. В случае нарушения сначала делают предупреждение. Если не подействовало – назначают административный штраф. Правда, пока до этого не доходило.