Льготников не оставят без внимания

На лекарственное обеспечение ямальцев выделено около 120 млн рублей

Для поддержки отдельных категорий граждан Ямал получил из федерального бюджета около 120 млн рублей. Эти деньги направят на обеспечение льготников лекарствами и медицинскими изделиями, а также закупку лечебного питания для детей-инвалидов. По словам председателя комитета окружного парламента по социальной политике и ЖКХ Елены Зленко, около 13 тысяч ямальцев имеют право на льготное лекарственное обеспечение. Около двух тысяч детей-инвалидов дополнительно получают специальные продукты питания.