Без рецепта не отпускать?

С нового года фармацевтов ждет нововведение

С 1 января 2017 в аптеку за лекарствами — только с рецептом в руках. Без него препарат не приобрести. Эта информация активно распространяется по городу и подогревается фармацевтами в аптеках. Нововведение действительно есть, но на потребителях оно не отразится. С нового года, прежде чем реализовать препарат, который входит в перечень рецептурных, работник аптеки должен будет обязательно проверить наличие у покупателя этого самого рецепта. В принципе, и сейчас такая обязанность у фармацевтов есть, но она нередко игнорируется. Так вот теперь требование прописано законодательно. Мера, с одной стороны, расширит полномочия Росздравнадзора по контролю за аптечными сетями. С другой, станет, своего рода, способом борьбы с самолечением.