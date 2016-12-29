«Ёлочный» патруль

Браконьерам грозит штраф

Предновогодние дни – горячая пора для сотрудников любого лесничества. На охоту за самым важным зимним атрибутом – лесной красавицей – выходят как порядочные граждане, так и не очень. Чтобы пресечь нарушения на корню, в окрестностях Ноябрьска проводятся так называемые «елочные патрули». Представители лесничества совместно с инспекторами ГИБДД проверяют машины на предмет незаконной заготовки новогодних деревьев. И уже пять нарушителей были задержаны. Им придется возместить нанесенный ущерб и оплатить штраф в 5 тысяч рублей. При этом новогодняя красавица, приобретенная законным путем, обошлась бы в сумму от 150 до 600 рублей.