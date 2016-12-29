Капремонт по-новому: первые результаты

Подведены итоги ремонтных работ в 2016 году

На Ямале работы по капремонту домов, запланированные на 2016 год, завершены. Акты приемки уже подписаны.

Напомним, с прошлого года Ямал перешел на новую схему финансирования капремонта. Как отметил заместитель губернатора Ямала Сергей Карасёв, с начала года на счет регионального оператора поступило около 650 млн рублей. Причем собираемость платежей выросла вдвое и сейчас составляет 80%. Это позволило несколько раз за год увеличивать количество домов, вошедших в программу капремонта. В целом были отремонтированы около 250 зданий, заменены более сотни лифтов в Новом Уренгое, Надыме и Ноябрьске.

План капремонта на будущий год тоже утвержден. В него вошли 175 многоквартирных домов, в основном в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надымском районе.